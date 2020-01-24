В Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он нуждается в доработке, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook замглавы парламента Руслана Стефанчука, сегодня состоялос очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии.

"Сегодня под председательством первого заместителя председателя Верховной рады Украины состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия и прямой демократии, на котором обсуждался подготовленный проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Законопроект не является окончательной редакцией, он еще требует существенной доработки.

"Во время его разработки уже было достигнуто соглашение между участниками группы по таким существенным и дискуссионным вопросам, как предмет референдума и участие всеукраинских общественных организаций в проведении референдума, а также терминологически приведены нормы законопроекта в соответствие с Избирательным кодексом Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" предлагает Раде развивать пять ключевых направлений народовластия.

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