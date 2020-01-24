В деле одесского "Краяна" предъявлено подозрение еще четверым участникам схемы, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Действия новой группы подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.
Речь идет о:
- физическом лице, которое осуществляло фактический надзор за ООО "Девелопмент Элит" в схеме;
- двух физических лицах, которые координировали взаимодействие участников схемы;
- физическом лице-пособнице, представителе группы лиц, которые имеют влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета.
Как установило следствие, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 г. совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционная схема, по мнению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.
Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.
В октябре 2018 года в Малиновский райсуд Одессы направлено обвинительное заключение в отношении восьми человек - исполнителей схемы, среди которых - действующий мэр Одессы. Почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, судом не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость.
Сейчас дело рассматривает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.