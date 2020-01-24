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24.01.20 19:05

КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, которыми предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста для лиц, работающих во вредных условиях.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Конституционный суд признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.

Суд исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.

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"После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, Суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "О Конституционном суде Украины", - говорится в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

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