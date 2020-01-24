В Украине зафиксировали 3 подозрения на коронавирус, 2 из них не подтвердились, - Скалецкая

Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила в ходе совещания по вопросам распространения коронавируса в Минздраве в Киеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Украине мы исследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два случая не подтвердились. Еще один случай исследуется с привлечением лучших украинских специалистов", — сказала она.

Скалецкая отметила, что на подтверждение диагноза в лабораториях на уровне областей необходимо два-три дня, для подтверждения диагноза референс-лаборатории в Берлине — две-три недели.

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Она отметила, что об исследовании каждого из случаев проинформируют население.

"К населению просьба: принимать обычные меры при любых эпидемиологических ситуациях: мыть руки, обращаться к врачу при любых признаках, чтобы врач устанавливал диагноз и назначал необходимое лечение", — отметила министр.

Скалецкая также пообещала, что Минздрав будет проводить еженедельные брифинги для информирования населения о ситуации с коронавирусом.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.

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Посольство Украины в Китае выпустило рекомендации для тех, кто собирается посетить эту страну. Им советуют избегать контактов с людьми с признаками ОРВИ и животными и мыть руки с мылом.

23 января в Минздраве сообщили, что санитарно-карантинные подразделения Украины будут спрашивать о самочувствии у пассажиров самолетов, прилетевших из Китая. Это нужно, чтобы избежать попадания на территорию нашей страны нового коронавируса.