Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США

Об этом сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".
Помпео также примет участие в церемонии памяти о "погибших на Донбассе".
В рамках турне 29 января - 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.