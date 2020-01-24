Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США

Об этом сообщила в пятницу представитель госдепа США Морган Ортагус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком для того, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Помпео также примет участие в церемонии памяти о "погибших на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США взяли на себя обязательства по помощи в сохранении суверенитета Украины, - Помпео

В рамках турне 29 января - 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.