И.о. председателя одного из районных судов Львовщины снова пойман на взятке, - НАБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как установило следствие, судья требовал взятку за непривлечение к административной ответственности. Сейчас решается вопрос об уведомлении его о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2019 года.

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Заметим, что уже во второй раз правоохранители разоблачают этого судью. В предыдущий раз это произошло в конце 2018 года. Тогда служителя Фемиды уличили в получении 1 тыс. евро за непривлечение лица к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Расследование этого эпизода закончено, дело слушается в суде.