Руководитель Закарпатского облавтодора задержан на взятке 375 тыс. грн от подчиненного, - Офис генпрокурора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"По версии следствия, указанные должностные лица требовали у руководителя одного из филиалов государственного предприятия денежные средства в общем размере 375 тыс грн, обещая оставить его в должности", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а также направлении в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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