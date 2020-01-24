С начала суток 24 января враг 10 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

Шесть обстрелов по нашим позициям были в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

неподалеку Талаковки со станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета;

Два раза рядом с Песками - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вблизи Павлополя - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия;

Дважды в районе населенного пункта Опытное - 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса и с миномета 120 мм калибра - 14 мин4

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

дважды вблизи населенного пункта Луганское - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово - с артиллерийской систем 122 калибра - 9 снарядов.

Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".