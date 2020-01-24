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24.01.20 20:44

Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72. ФОТО

Сегодня, 24 января, первая партия в 2020 году из 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными ТТХ отправилась в войска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Сил логистики ВСУ.

Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72 01

Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом.

До конца января, в войска будет отправлена ​​вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшенны общие ходовые характеристики.

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Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72 02

В феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.

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