Киевский бронетанковый завод отгрузил партию из 15 отремонтированных танков Т-72. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук командования Сил логистики ВСУ.
Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом.
До конца января, в войска будет отправлена вторая партия танков из 10 единиц после капитального ремонта, которым доработана оптика, стабилизационная система пушки, улучшенны общие ходовые характеристики.
В феврале танкисты получат еще шесть единиц Т-72 с улучшенными характеристиками, которыми будет укомплектован танковый батальон.