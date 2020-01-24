160 тысяч человек в год мы могли бы спасти, если бы у нас была более эффективная система медицинской помощи, - Гончарук

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"160, примерно, по нашим оценкам (тысяч. – Ред.) людей мы можем спасать, если бы наша медицинская система была более эффективной", — сказал Гончарук.

По словам главы правительства, на этот год запланировано "очень серьезное укрепление" системы экстренной помощи. В частности, правительство собирается обеспечить строительство по всей Украине более 200 приемных отделений.

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"Сегодня проводил совещание по "Системе 112", которая наконец должна синхронизировать службы, чтобы быстрая, все службы, которые выезжают в случае несчастья какого прибывали туда быстрее", — сказал Гончарук.

Также в этом году будет проведена реформа системы маршрутизации, добавил он.

"Очень много других проблем. Откаты на закупках "скорых". Вся эта история с тендерами какими - это все в прошлом. Но нужно время на то, чтобы система стала более эффективной. И для этого нужна в том числе, друзья, ваше доверие. Доверие к нашему государству, доверие к нашему поколению и вера в то, что мы вместе можем это сделать", — подытожил Гончарук.

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