"Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным, - Милованов

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Кстати, президент сам задал на совещании этот вопрос - а что касается украинских инвесторов? Это первый вопрос, самое главное. Мы должны поддержать тех, кто уже есть в Украине", — сказал он.

Милованов пояснил, что проект "инвестиционная няня" означает возможность для крупного инвестора подписать с Кабинетом министров отдельное соглашение об условиях ведения бизнеса.

"Эти предложения могут включать, например, налоговые какие-то преференции, а могут включать гарантии пропускной способности в портах. Или, например, что правительство инвестирует в Укрзализныцю для того, чтобы они протянули железную дорогу конкретно под предприятие. То есть, полные пакеты" — рассказал он.

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Как иностранных, так и отечественных предпринимателей касается и еще одно предложение, добавил министр. Инвесторы, готовые приватизировать предприятия стоимостью от 10 млн гривен и выше, будут избавлены от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет.