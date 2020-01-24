Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января

Как передает Цензор.НЕТ, об этом шла речь во время круглого стола в Укринформе на тему: "Новое восприятие НАТО в Украине. Учебный спецкурс" НАТО - сила, защищает мирных граждан ".

Впервые в Украине такое пособие было разработано как для преподавателей, так и для студентов и школьников, отметили участники презентации.

Спецкурс "НАТО - сила, защищает мирных граждан" был разработан Всеукраинским союзом преподавателей общественных дисциплин и гражданского образования при поддержке правительства Великобритании.

"Украина задекларировала свой путь евроатлантической интеграции, сейчас это положение зафиксировано в Конституции Украины. И никогда еще поддержка вступления Украины в НАТО не была такой высокой. На прошлой неделе я видел результаты опросов, которые зафиксировали эти цифры - выше 50%. Но остается еще много работы, чтобы все в Украине знали что такое НАТО и что за ним стоит. Вот почему эта работа является такой ценной в Украине. Я думаю, что образование и обучение являются ключевыми вещами", - отметил во время выступления первый секретарь Посольства Великобритании в Киеве Оливер Фаирламб.

Он также сообщил, что Посольство Великобритании профинансировало еще несколько проектов в этой сфере в Украине.

По словам авторов работы, учебник очень наглядный и живой, он полностью основан на достоверном объективном нормативном материале, а те правовые акты, процитированные, действительно действующие.

Как отмечали участники презентации, руководство всесторонне охватывает ключевые функции НАТО в контексте защиты гражданских лиц в миротворческих операциях. Освещает усилия НАТО с целью уменьшения ущерба для гражданских в ситуациях конфликта, содействие НАТО созданию безопасной среды, облегчения доступа гражданских к основным потребностям. Курс в учебнике также включает анализ гибридной информационной войны РФ, направленной на создание имиджа НАТО, как агрессора.

По информации организаторов мероприятия, пособие будет размещено в открытом доступе.

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