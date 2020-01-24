"Ее просто разворовали", - Гончарук об "Укрзализныце"

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я расскажу, почему мы думаем, что нам нужна помощь наших немецких партнеров в "Укрзализныце". Ее просто разворовали за большой промежуток времени. Эти проблемы нельзя решить за несколько месяцев", — пояснил Гончарук.

По словам премьер-министра, на данный момент с Deutsche Bahn подписан меморандум о взаимопонимании. Больше деталей о сотрудничестве будет обнародовано в начале февраля.

"Сейчас мы работаем над текстом стратегического соглашения, которая будет состоять из многих раундов. На первом этапе у нас будут немецкие консультанты, частично будут консультировать наш менеджмент или на определенном этапе будут привлечены к управлению. Речь не идет о том, что мы ее отдаем или даже передаем в концессию ", — добавил Гончарук.

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Он добавил, что представители Deutsche Bahn уже имеют представление о состоянии украинской железной дороги.

"Мы говорили с немецкими коллегами о следующем: у них есть опыт, у них есть ресурсы, у них есть понимание того, как сейчас выглядит изнутри "Укрзализныця". Они консультируют нас по отдельными небольшими проектами", — подытожил глава правительства.

Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

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В Deutsche Bahn заявил, что будут консультировать "Укрзализныцю", а не руководить.

Ранее Гончарук заявил, что сотрудничество "Укрзализныци" с немецким оператором Deutsche Bahn не будет означать потерю контроля Украины над компанией или ее продажу.