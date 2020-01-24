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24.01.20 23:33

Президент Европейского Совета Мишель встретится с Гончаруком 28 января

Президент Европейского Совета Шарль Мишель во вторник, 28 января, проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

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Об этом сообщается в расписании президента СЕ на следующую неделю, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

В частности, отмечается, что встреча должна начаться в 14.00

Ожидается, что после этого состоится Совет Ассоциации Украина-ЕС, который пройдет под председательством двух высоких должностных лиц: делегацию Европейского Союза возглавит высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики обороны Жозеп Боррелль, украинскую – премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Как сообщалось ранее, в ходе заседания Совета Ассоциации стороны рассмотрят ход выполнения Соглашения об ассоциации ЕС-Украиной и "события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины".

Планируется, что будет обсуждаться ход выполнения Соглашения об ассоциации с акцентом на глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA) с особым вниманием к областях, которые представляют интерес: политические реформы, верховенство закона и безопасность и экономическое сотрудничество.

Кроме того, стороны обсудят текущую ситуацию на востоке Украины и реализацию Минских соглашений, включая гуманитарные вопросы, непризнание незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. На повестке дня также стоят Восточное партнерство и региональные вопросы.

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