"Причин для волнения нет, есть вызовы", - Маркарова о бюджете-2020

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

На исполнение государственного бюджета в 2020 году влияет сегодняшний курс доллара, сказал Маркарова. При этом бюджет выполняется, согласно анализу прошлого года, "в некоторых категориях немножко хуже".

"В основном это тоже влияние курса, потому что, как вы знаете, бюджет рассчитывается на макропоказателях утвержденных... А бюджет рассчитан по курсу 27. Мы все видим, какой курс у нас сейчас. Но еще раз, мы идем в таких же трендах, в таких же правилах, как и в прошлом году, даже если у нас будет по январю небольшое неисполнение. Оно было и в прошлом году, и в позапрошлом, мы абсолютно не знаем, как это сбалансировать, и тоже принимаем меры и в налоговой администрации, и в таможенной для того, чтобы в феврале-марте его выровнять", — пояснила Маркарова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук

Министр добавила, что вызовы есть, но правительство с ними справляется.

"Поэтому причин для волнения нет. Есть вызовы и мы с этими трудностями справляемся", – добавила она.

По ее словам, сегодня на казначейском счету Украины 27 миллиардов гривен.

"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счету? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте – еще 22 миллиарда. У нас достаточно средств для того, чтобы нормально функционировало государство сейчас", – заявила Маркарова.

Также на Цензор.НЕТ: Бюджет по доходам выполнен на 93,9%, не поступило запланированных 51,46 млрд гривен, - Минфин