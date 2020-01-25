Число заболевших коронавирусом в Китае выросло за сутки на 444 человека, число жертв - 41, - Госкомздрав КНР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.

Основной удар коронавируса пришелся на провинцию Хубэй. По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени число больных в провинции выросло до 729 человек. Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции город Ухань, на который приходится 38 жертв заболевания.

В настоящее время в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 - в крайне тяжелом, говорится в сообщении властей.

В то же время отмечается, что 32 человека поправились и выписаны из медучреждений.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

Госкомитет сообщает, что пять случаев пневмонии нового типа зарегистрировано в Гонконге, по три - на Тайване и в Сингапуре, четыре - в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Франции, в Макао, один - в Непале.

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