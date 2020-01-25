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25.01.20 09:55

Криклий об инвестициях: Каждая гривня через год вернется двумя дополнительными

Украинское правительство начинает большое строительство, поскольку каждая гривня инвестиций в инфраструктурные проекты через год возвращается с дополнительными двумя гривнями.

криклий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Об инвестициях в развитие, почему мы начинаем большое строительство в этом году — каждая гривня которая тратится и вкладывается в инфраструктурные проекты сегодня, она с мультипликатором плюс две гривни через год возвращается. И это собственно про новые рабочие места и о том, чтобы росла экономика", - сказал Криклий.

Вместе с тем он отметил, что государство является неэффективным управленцем, следовательно, убыточные предприятия нужно приватизировать, отдавать в концессию и тому подобное, чтобы заходил инвестор и вкладывал средства в их развитие.

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