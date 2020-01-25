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25.01.20 10:17

Гончарук: "Доверие к Украине возвращается"

В Украину возвращается доверие инвесторов, и недавно были размещены евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам.

Гончарук: "Доверие к Украине возвращается"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" 24 января.

"Доверие к Украине возвращается. Это совершенно безусловный факт", - сказал Гончарук.

Он напомнил, что на этой неделе были размещены евробонды на 1,25 миллиарда евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам – 4,375%.

"На этой неделе Украина рекордно выгодно для себя разместила евробонды — ценные бумаги, в которые вкладывают иностранные и наши инвесторы. Это очень четкий маркер уровня доверия к нашей стране. Никогда на таких выгодных условиях Украине не давали ресурсы", - сказал Гончарук.

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Также он отметил, что на этой неделе были объявлены результаты двух концессионных конкурсов.

"К нам зашли инвесторы строить порты. Это означает, что у нас появятся новые рабочие места", - отметил Гончарук.

Ранее сообщалось, что Украина продала 1,25 млрд евро нового долга при рекордно низких процентах по займам, воспользовавшись оптимизмом инвесторов относительно программы реформ Президента Владимира Зеленского.

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