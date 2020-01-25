Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества "Укрзализныци" с Deutsche Bahn

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, в субботу, 25 января, состоялось первое заседание рабочей группы.

"Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что Укрзализныця это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, Укрзализныци, профильного транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов.

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В ближайшее время должно состояться заседание транспортного комитета Верховной Рады с участием всех заинтересованных сторон для проведения обстоятельного обсуждения будущего сотрудничества.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в течение следующей недели министерство проведет консультации с парламентским комитетом, бизнес-ассоциациями, профильными организациями и профсоюзами, чтобы обсудить все детали сделки.

Представители Европейской бизнес-ассоциации выразили свою готовность присоединиться к рабочей группе: "В нашей организации в целом очень благоприятный отзыв по этой инициативе. Надеемся, что это сотрудничество поможет украинской железной дороге стать ближе к европейским стандартам ", - сказала исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко.

Свою поддержку выразили и представители профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, отметили в пресс-службе Кабмина.

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Как подчеркнул Гончарук, что украинская железная дорога остается под полным контролем государства, поэтому приоритет правительства - защитить интересы всех людей, которые работают в компании и создать современную, комфортную и безопасную дорогу, основываясь на немецком опыте.

Сейчас украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения самой модели дальнейшего сотрудничества.

О более детальные подробности будет известно в начале февраля, когда украинская сторона подпишет с немецкой компанией Соглашение о стратегическом партнерстве.

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Ранее Гончарук сообщил, что 5 февраля 2020 года будет подписана "дорожная карта" партнерских договоренностей с Deutsche Bahn. По словам Гончарука, правительство Украины заинтересовано в инвестициях в ж/д отрасль, партнерстве с глобальной компанией, к которой есть доверие, у которой есть дешевые ресурсы и уникальный опыт управления подобными проектами.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.

При этом по поводу меморандума Гончарук написал, что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы УЗ, а Украина полностью сохранит за собой контроль над предприятием.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо этого, Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложений о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

Центр транспортных стратегий обнародовал текст официального заявления Deutsche Bahn, в котором говорится, что инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту DB Engineering&Consulting в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. Согласно тексту указанного заявления, вопрос стратегического партнерства Deutsche Bahn и "Укрзализныци" еще дорабатывается: обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления компанией со стороны Deutsche Bahn.