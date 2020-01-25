Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Президент дал нам Кабинету Министров, Премьер-министру задачу выработать некий баланс, найти баланс между эффективностью, найти баланс, где есть эта граница, по каким принципам должны оплачиваться работа людей и какие должны быть максимальные и минимальные оклады, какова структура. Поэтому, когда мы всю работу сделаем, она будет решена и тогда мы придем к обществу с просьбой поддержать это решение", - сказал Милованов.

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Он отметил, что на вопрос уровня зарплат у госслужащих, министров, заместителей министров, депутатов простого ответа нет, напомнив, что у Виктора Януковича была зарплата в 20 тысяч гривен, а вывез он из Украины 40 миллиардов.

"С одной стороны нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить. Государственное предприятие, или государственная служба — это не частный бизнес. Но я себе веду такие разговоры, когда я подписываю документы на увольнение коррупционеровиз государственных предприятий и назначаю новых. Я считаю, что они честные и кто-то приходит и говорит честно, что хочет большую зарплату, и тогда мы решаем, можем ли себе позволить. А бывает, что я подписываю: как было 15 тысяч гривен - я увольняю коррупционера, я назначаю нового на тот же оклад. Я думаю, а чего же человек соглашается? И что я делаю, когда я назначаю на те же деньги человека, который может заработать в десятки или сотни раз больше на рынке, но ответа на это нет",- подчеркнул Милованов.

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