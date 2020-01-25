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25.01.20 12:15

"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео резко ответил американской журналистке Мэри Луиз Келли во время интервью для National Public Radio.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в Twitter сообщила сама Келли.

Реакция чиновника последовала за вопросом журналистки о его отношении к экс-послу США в Украине Мари Йованович и расследованию относительно возможной слежки за дипломатом. Сначала Помпео заявил, что всячески поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой "защиты" относительно других работников Госдепартамента, в частности его старшего советника, который уволился из ведомства отчасти потому, что не имел общественной поддержки со стороны коллег.

"Я не собираюсь комментировать то, что, возможно, сказал мистер МакКинли", – сказал Помпео.

Он отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении к Украине.

"Политика в отношении Украины проводилось Госдепом все время, сколько я здесь был. И наша политика была очень ясна", – отметил он.

После вопросов об Украине американец попросил закончить интервью. Впрочем, разговор с журналисткой продолжился. По словам женщины, Помпео пригласил ее в личную гостиную без диктофона. Уже в комнате Помпео выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: "Как вы думаете, американцев волнует Украина?".

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