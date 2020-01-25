Человек, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме, - МИД Ирана

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. На сегодняшний день они до сих пор не принесли официальных извинений. Американский офицер, который был ответственен за его уничтожение, даже получил медаль. Тем временем иранец, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме", - сказал глава МИД Ирана.

По словам Зарифа, он узнал об ошибке иранских военных через два дня после катастрофы, когда было проведено внутреннее расследование.

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"В пятницу днем узнал, более чем через два дня после того, как это произошло. Это был момент, когда высшие военнослужащие пришли к окончательному выводу, что это кто-то сделал по ошибке. Как только об этом стало известно революционному лидеру, он потребовал, чтобы общественность была информирована. Это случилось в субботу утром. Это были очень болезненные недели", - отметил министр.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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