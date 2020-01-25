Баканов в разговоре с Трубой называет Богдана "смотрящим" за судами: "Появилась коррупционная связка. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации". АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек, с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, называет руководителя ОП Андрея Богдана "смотрящим" за судами.

Обедая с Трубой в кабинете директора ГБР, глава СБ Украины говорит, что считает руководителя Офиса президента тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе:

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"Труба: В Администрации за судебную систему отвечает бывший работник из НАПК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба Я имею в виду, что есть возможность в этом направлении тоже смотреть, работать.

Баканов: Должно быть первое дело против какого-то судьи. Они все пишутся. Это не секрет. Они все в принципе зафиксированы. Но судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает. То есть оперы всех ловили, подавали в суд: бандюков, воров в законе - а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет - они договорились. Затем милиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандюганов, так и честных людей. Ибо появилась коррупционная связка: адвокат, тот кто расследует, прокурор, суд. Затем к ним пятый присоединился - это глава администрации. Как смотрящий от ... (говорит Баканов, показывая пальцем вверх).

Труба: Хорошо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестно кого еще незаконно прослушивают и как эти записи могут быть использованы в дальнейшем, - Труба