Задержаны участники преступной группы, расстрелявшие адвоката возле СИЗО в Кропивницком в 2019 году, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие произошло 22 августа 2019 года возле здания СИЗО в г.Кропивницком. Неизвестные, которые прибыли на автомобиле, с использованием автоматического огнестрельного оружия, нанесли смертельные ранения правозащитнику и тяжело травмировали его знакомого", - сказано в сообщении.

В результате проведенных мероприятий правоохранители с привлечением спецподразделений "КОРД", роты полиции особого назначения и "Альфа" в Кропивницком задержали трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.

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В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В рамках уголовного судопроизводства на территории Кропивницкого и области проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

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Напомним, убийство адвоката Александра Иванова в Кропивницком возле СИЗО произошло 22 августа 2019 г.