Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.01.20 13:15

Задержаны участники преступной группы, расстрелявшие адвоката возле СИЗО в Кропивницком в 2019 году, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задержали трех жителей Кировоградщины, которые подозреваются в убийстве адвоката и покушении на убийство его знакомого в Кропивницком летом 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Происшествие произошло 22 августа 2019 года возле здания СИЗО в г.Кропивницком. Неизвестные, которые прибыли на автомобиле, с использованием автоматического огнестрельного оружия, нанесли смертельные ранения правозащитнику и тяжело травмировали его знакомого", - сказано в сообщении.

Задержаны участники преступной группы, расстрелявшие адвоката возле СИЗО в Кропивницком в 2019 году, - Нацполиция 01

В результате проведенных мероприятий правоохранители с привлечением спецподразделений "КОРД", роты полиции особого назначения и "Альфа" в Кропивницком задержали трое местных жителей в возрасте 45, 48 и 54 лет.

Задержаны участники преступной группы, расстрелявшие адвоката возле СИЗО в Кропивницком в 2019 году, - Нацполиция 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В рамках уголовного судопроизводства на территории Кропивницкого и области проведено около 40 обысков, в результате которых изъяты вещественные доказательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ассоциация адвокатов связывает убийство адвоката Иванова в Кропивницком с его профессиональной деятельностью

Напомним, убийство адвоката Александра Иванова в Кропивницком возле СИЗО произошло 22 августа 2019 г. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100