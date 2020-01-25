Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.01.20 14:13

Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает об ограничении свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ у участков разведения сил и средств со стороны наемников РФ.

обсе,террорист,боевик

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ежедневном отчете от 24 января 2020 г. СММ ОБСЕ информирует, что на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту, в результате чего наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ.

Как отмечают представители патруля ОБСЕ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил

Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушения Минских договоренностей, отмечают в СЦКК.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100