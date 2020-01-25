Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ежедневном отчете от 24 января 2020 г. СММ ОБСЕ информирует, что на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту, в результате чего наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ.
Как отмечают представители патруля ОБСЕ, гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.
Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований РФ и нарушения Минских договоренностей, отмечают в СЦКК.