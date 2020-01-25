Дело о хищении 14 млн грн при реконструкции парка "Партизанской Славы" в Киеве направлено в суд, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка. В свою очередь заместитель генерального директора КО "Киевзеленбуд", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы", - говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО "Киевзеленбуд" перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию.

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По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и по ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины соответственно.

Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленбуд" квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

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