В результате прицельного вражеского обстрела ранен 1 украинский воин, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Позиции украинских военных неоднократно обстреливались врагом вблизи Павлополя, Катериновки, Песков. Кроме того, в районе населенного пункта Березово, которое находится в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", зафиксирована работа снайперской пары.
Вследствие прицельного огня оккупанты ранили одного военнослужащего Объединенных сил. Нашему защитнику оперативно оказали неотложную медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
"Поскольку такие действия вооруженных формирований Российской Федерации носят постоянный характер, это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины, несмотря на решительную настроенность украинской стороны на дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.