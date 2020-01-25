Россия должна заплатить компенсацию за разрушение Польши во время Второй мировой войны, - Качинський

Об этом заявил глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Качинський отказался назвать предполагаемую сумму возможных репарационных требований до оглашения результатов работы специальной комиссии. При этом польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей".

Глава "ПиС" подчеркнул - "наши требования не имеют срока давности" и "Россия должна платить".

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Польский политик также обвинил российского президента Путина в желании переписать историю, переключить внимание на Польшу, чтобы замаскировать роль его страны "в начале Второй мировой войны и ее последствиях". Но, по словам Качиньского, мир знает правду.

"Это был сталинский Советский Союз, который 17 сентября 1939 года набросился на Польшу. Это были советские солдаты и палачи НКВД, убившие в 1940 году в Катыни и в других местах сотни тысяч польских офицеров. Но поляки как жертвы, а русские как преступники – такая роль Путину не нравится", - отметил политик.

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