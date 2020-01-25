Двое украинцев пострадали при нападении на молдавский вертолет в Афганистане

Как сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации Молдовы, вертолет "Ми-8" подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Легко пострадали командир экипажа и бортинженер родом из Украины, второй пилот из Молдовы не пострадал.

Как говорится в сообщении, вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. По последним данным, в него выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле. Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили, их жизням ничто не угрожает.

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Как говорится в сообщении, Орган гражданской авиации следит за ходом расследования и обещает сообщать новую информацию, если она появится.

Между тем пресс-секретарь молдавского Органа гражданской авиации Ирина Бодоликэ сообщила другую версию инцидента. Как сообщила она российскому агентству "Интерфакс", вертолет, принадлежащий одной из молдавских авиакомпаний, перевозивший военных Афганской национальной армии, был сбит боевиками движения "Талибан" и сумел аварийно приземлиться, вследствие чего, по предварительным данным, были ранены двое украинский членов экипажа и четверо афганских военных. Экипаж и пассажиров подобрал другой молдавский вертолет, летевший следом.

При этом она добавила, что в сбитом вертолете не было членов экипажа-молдаван.

Военные Афганистана, по сообщениям, информировали об аварийной посадке в той же местности военного вертолета "Ми-17". Версию о сбивания вертолета ракетой во время приземления и о четырех раненых афганцев, как передает агентство, сообщили также местные афганские средства массовой информации, но в них говорилось о том, что и вертолет был афганский. "Ми-17" является экспортным обозначением советского, а ныне российского вертолета "Ми-8", они есть у афганских военных.

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