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25.01.20 19:47

Один воин ОС ранен на Донбассе, с начала суток зафиксировано семь вражеских обстрелов, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Среди прочего, противник применял запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, также отмечается работа снайперских пар.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, враг шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - неподалеку от Павлополя (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), возле Песков (из минометов калибра 120 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Авдеевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Березового (из снайперской винтовки и стрелкового оружия) и Верхнеторецкого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Один вражеский обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку от Катериновки (из крупнокалиберного пулемета).

Отмечается, что 25 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 24 января российско-террористические войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

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