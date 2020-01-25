Туристические компании Китая из-за вспышки коронавируса прекращают организацию туров

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, это сделано в рамках усилий по сдерживанию распространения нового коронавируса.

Министерство культуры и туризма приказало туристическим агентствам и туристическим компаниям прекратить продажу турпакетов начиная с пятницы.

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Отметим, что как раз в эти дни начинается традиционное празднование нового года в Китае. Обычно миллионы китайцев путешествуют по стране и за рубеж.

Напомним, по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы, 25 января, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, увеличившись за сутки на 444 подтвержденных случая заболевания.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 41, из них 39 приходится на провинцию Хубэй и по одному на провинции Хэбэй и Хэйлунцзян. За сутки зафиксированы 16 случаев летального исхода, говорится в сообщении ведомства.

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