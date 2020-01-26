Двух сотрудников торгпредства РФ в Японии подозревают в покупке украденных секретных коммерческих данных

Об этом в субботу, 25 января, сообщило информационное агентство Киодо, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным газеты Mainichi, полиция задержала 48-летнего сотрудника, который признал, что в феврале 2019 года скачал с сервера компании конфиденциальную информацию и передал ее россиянам. Подозреваемый признал, что пошел на этот шаг, поскольку нуждался в деньгах, которые получил от сотрудников российского торгпредства наличными. Он также назвал полиции имена своих контрагентов.

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Как сообщила деловая газета Sankei, один из них остается действующим сотрудником, обладающим "дипломатическими привилегиями". Второй, по данным издания, вернулся в Россию в 2017 году, однако, тем не менее, имеет отношение к этой истории.

В тот же день компания Softbank на своем сайте принесла "глубокие извинения за причинение большого беспокойства и неудобств своим клиентам и акционерам". В заявлении отмечается, что похищенная информация не была строго конфиденциальной и не включала в себя сведения о клиентах и деловых партнерах SoftBank.

Посольство России в Японии разместило на своей facebook-странице, заявление, в котором выразило сожаление тем, что "японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании". "Общение через СМИ, то есть пресловутая "мегафонная дипломатия", уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность", - указывается в сообщении.

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