От коронавируса в Китае умерли уже 54 человека, зараженных - более 1600

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в провинции Хубэй умерли 13 человек, еще 323 заразились.

Также отмечается, что общее количество зараженных по стране теперь достигает 1610 человек. Ранее сообщалось, что в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1355.

Также стало известно, что правительство Шанхая сообщило о первой смерти в городе от вируса.

Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда количество погибших в результате вспышки коронавируса возросло до 42. По его словам, темпы распространения опасной инфекции в стране ускоряются.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

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