Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
26.01.20 10:49

ГСЧС проверяет пожарную безопасность в школах и детсадах по всей Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверяет состояние противопожарной защиты учреждений с массовым нахождением людей.

пожар

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ГСЧС.

"В Украине продолжаются внеплановые проверки организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", - говорится в сообщении.

Основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.

Проверки проходят в каждой области Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 человек погибли на пожарах 16 января, с начала года на пожарах погибло 129 украинцев,- ГСЧС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100