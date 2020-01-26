"Южмаш" заказал у россиян алюминия на 110 млн рублей

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом сообщается в системе "Прозорро".

В этом году на условиях FCA Московская обл., г.. Электросталь, ул. Горького, д. 34 (склад поставщика) поставят алюминиевый прокат различного сортамента весом около 88724 кг. Заказчик не обнародовал в отчете о заключении договора марки и цены за килограмм.

Как отметил завод в описании закупки, качество товара должно соответствовать государственному стандарту или техническим условиям, действующим в РФ, что должно быть подтверждено Сертификатом качества.

По данным российского реестра, учредителями фирмы "ПО" Альфа-Металл" является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а директором - Дмитрий Трищенко. С 2017 "Южмаш" заключил с ней четыре соглашения о поставках российского алюминия на общую сумму 435 млн руб. или 315,1 млн грн. Причем в описании прошлогодней закупки было отмечено, что алюминий нужен для изготовления заводом "Южмаш" основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Antares" (ранее - "Taurus II"), главным разработчиком которой является американская компания "Northrop Grumman Innovation System" (бывшая "Orbital Sciences Corporation"). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию.

Завод "Южмаш" входит в сферу управления Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), которое возглавляет Владимир Михеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Южмаш" будет собирать ракеты для американской аэрокосмической компании "Firefly Aerospace"