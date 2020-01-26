За неделю пиротехники ГСЧС обследовали 34 га территории, обезврежен 241 взрывоопасный предмет, - пресс-центр ОС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6 112 раз, обследовано 6 731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъяты и уничтожены 33 838 взрывоопасных предметов.





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В течение недели в районе проведения операции Объединенных сил чрезвычайных ситуаций не возникало. На территории Донецкой и Луганской областей произошло 59 пожаров, во время которых спасено 2 человека, на пожарах погибли 6 человек, еще 2 человека получили травмы.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 984 лицам.

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