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26.01.20 13:20

1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС

Утром 26 января, в результате прицельного вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский военнослужащий.

1 украинский воин погиб в результате вражеских обстрелов утром 26 января, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты совершили мощный обстрел позиций украинских защитников в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское, применив БМП, гранатометы различных систем и запрещеные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм.

К сожалению, в результате прицельного огня российско-оккупационных войск, сегодня утром получил ранения несовместимые с жизнью один наш военный", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ответ на вражескую ​​активность украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенных видов оружия.

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