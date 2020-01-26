Смертельный коронавирус из Китая: США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из Уханя

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, агентство Reuters сообщает, что США эвакуирует весь персонал американского консульства в Ухане. Также будет предоставлено ограниченное количество мест для других граждан во время вылета из города. Часть из них сможет сесть на "единственный рейс", который 28 января отправится из Уханя в Сан-Франциско.

В свою очередь, японское издание NHK сообщило, что Министерство иностранных дел Японии договаривается с правительством Китая об эвакуации японских граждан из города Ухань. Отмечается, что на пятницу, 24 января, в китайском Ухане находились около 700 японцев.

Эвакуировать своих граждан собирается и Франция. Как пишет France24, рассматривается возможность создания автобусного сообщения, которое позволит французским гражданам, а также их семьям, покинуть Ухань. Их будут отвозить в другие китайские города, где они 14 дней будут находиться под карантином. МИД Франции также создало телефон экстренной связи.

Издание отмечает, что другие государства пока также ведут переговоры с китайскими властями, чтобы организовать эвакуацию своих граждан.

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