"Выглядит очень хорошо": Милованов разбавил "зраду" в экономике позитивными фактами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на странице в Facebook.

"Кругом зрада. Так трудно жить. Добавлю немного позитива. Фактами.

1. В Давосе Президент анонсировал пакет привлекательных условий для инвесторов. Эти условия распространяются и на украинских и на иностранных инвесторов. Инвесторы от 100 млн долл получат персонального "опекуна" от правительства. Они также будут иметь возможность подписать отдельное соглашение с правительством Украины, в котором будут обсуждены льготы, условия и обязательства от правительства и инвестора. Например, если нужно, правительство может построить станцию ​​УЗ или гарантировать подключение к энергетической инфраструктуре. Следующее, для участников приватизации предприятий от 10 млн долл - 5-летние налоговые каникулы по налогу на прибыль. Также, быстрый возврат инвестиций в модернизацию от 2 до 5 лет, вместо 10 и 12. И наконец новый международный арбитраж для инвесторов для решения споров.

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2. Осенью Всемирный банк улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины с 3% до 3,7% в 2020 (прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения).

3. Утверждена на рабочем уровне программа с МВФ.

4. Привлекаем внешние заимствования под самые низкие проценты за всю историю независимости: позаимствовали 1,25 млрд евро под 4,375% годовых (в прошлом году было 6,75% в год). Это позволяет экономить 2 млн грн в день на обслуживание долга - средства на социально-экономическое развитие.

5. Макроэкономическая стабильность: 4,1% - инфляция (5-летний минимум) 25,3 млрд долл - золотовалютные резервы (7-летний максимум) госдолг уменьшился до 52% - по сравнению с 80% в 2016 году; экономический рост Украины в 2019-м: 3,6 - 4,2% - по сравнению со средним уровнем в 2,5% в мире. (Да, по моему мнению нужна более мягкая монетарная политика - низкая ставка и высокий курс. Но все остальное выглядит очень хорошо).

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6. Успешно прошли два первых концессионных конкурса. "Рисоил-Херсон" инвестирует около 300 млн грн (обязательства). Заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.

QTerminals, ведущий портовый оператор Катара, инвестирует в Ольвию: ежегодные концессионные платежи - 82 млн грн; обязательства - 3,4 млрд гривен (за 5 лет) средства для развития местной инфраструктуры - 80 млн грн.

7. Критическая проблема экономики Украины - очень маленькие инвестиции в развитие и отсутствие модернизации. Мы хотим чтобы 2020 стал годом полноценного восстановления кредитования и инвестиций. Поэтому - инвестиционный пакет инициатив от Президента. Но также мы должны создать возможности для малого бизнеса. Итак, в феврале стартует программа доступных кредитов для бизнеса 5-7-9. Это - только первый шаг большой программы доступных кредитов. На осень планируем выйти с ипотекой под 10-12 годовых".

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