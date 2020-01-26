При СНБО создана оперативная группа для мониторинга и анализа ситуации с коронавирусом из Китая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и Аппарат СНБО владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу. По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса (2019-n-CoV) осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего КНР), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

"В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинские органы власти реализуют плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Так, Министерством здравоохранения Украины с 26 января с.г. в аэропорту "Борисполь" введен температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая. Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Животные, ввозимые в Украину, проходят специальный осмотр ветеринарных служб.

Центром общественного здоровья МОЗ Украины опубликовано обновленные советы ВОЗ по международным перевозкам из-за вспышки нового коронавируса в переводе на украинский язык.

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Как подчеркивают в СНБО, по состоянию на 26 января проблемных ситуаций, связанных с распространением коронавируса в Украине, не обнаружено, ситуация полностью контролируется, общегосударственные инфекционные профильные медицинские учреждения готовы предоставить соответствующую помощь гражданам.

Напоминаем, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

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