Наемники РФ не пропустили наблюдателей ОБСЕ на 7 участков оккупированной территории, в т.ч. к камере СММ возле Петровского, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ежедневном отчете от 25 января СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское. Кроме того, в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Северный патрулю Миссии было предложено покинуть указанные районы.
Кроме того, пятый день подряд наемники РФ ограничивают доступ наблюдателей ОБСЕ возле участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ.