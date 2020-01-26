С начала суток двое бойцов ОС погибли, двое - получили боевые травмы, враг 12 раз открывал огонь на Донбассе, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, семь обстрелов позиций ВСУ наемники РФ осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды - неподалеку от Красногоровки (8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), рядом с Лебединским (3 мины из минометов калибра 82 мм противник, из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия), дважды - у Старогнатовки (из крупнокалиберных пулеметов), вблизи Новогригорьевки (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Гнутово (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза - неподалеку от Орехово (3 мины из минометов калибра 120 мм, 4 мины из 82-мм миномета, а также из гранатометов различных систем), дважды - рядом с Новотошковским (8 мин из 120-мм миномета), возле Крымского (3 мины из миномета калибра 120 мм).

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"Сегодня, 26 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один защитник погиб и один военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 января российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий.