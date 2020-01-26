Недавно вышедших из тюрьмы фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" Ваитова и Примова повторно осудили на 8 лет, - адвокат Гемеджи

Об этом рассказала крымский адвокат Лиля Гемеджи в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, и они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться", – рассказала адвокат.

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Гемеджи сказала, что такие ограничения существенно повлияют на жизни Нури и Рустема.

"У последнего дочь - инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам. Они находятся за пределами Симферопольского района. Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места проживания и регистрации", - подытожила она.

Гемеджи выразила надежду на то, что российские законы относительно "Хизб ут-Тахрир" в конечном итоге удастся смягчить.

Напомним, в сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по "делу Хизб ут-Тахрир", получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

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Рустем Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган по обвинению в "участии в деятельности террористической организации". 22 января его освободили по истечению срока заключения. Второй фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примов также 22 января вышел из российской колонии в Республике Марий Эл соседней России.