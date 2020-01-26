Оснований снимать браслет слежения с Альперина не было, в ближайшее время его снова наденут, - начальник отдела САП Симкив

Об этом заявил начальник отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина Роман Симкив в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.

Он пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

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"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить "браслет". Если он дал согласие на снятие "браслета", то он нарушил это постановление", - отметил Симкив.

Завтра САП и НАБУ будут решать два вопроса - о регистрации уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подаче в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие "браслета".

Прокурор САП подчеркнул, что когда полиция снимает "электронный браслет" с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору, следователю или детективу, однако в воскресенье никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, "браслет" был снят около 12 часов дня.

"Уже при вмешательстве НАБУ сейчас повторно этот "браслет" будет надет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП", - подчеркнул Симкив.

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Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

29 ноября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн. 3 декабря Альперин вышел из СИЗО - за него внесли залог.

24 января 2020 года Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязательств Альперина до 23 марта, включая ношение электронного средства контроля (браслет).

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26 января адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что с его подзащитного сняли "электронный браслет", поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.