В России решает только Путин, поэтому Зеленский должен с ним встречаться, - Кулеба

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы знаем, что в России решает президент Путин, у них нет демократии, там все решает один человек, то нет другого пути решения вопроса, как разговор с президентом Путиным. Бояться нужно не разговоров с Путиным. Бояться нужно, с чем ты идешь на разговор с Путиным. Я думаю, что вся страна увидела - президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позиции", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новогоднее поздравление Зеленского Путину было "дипломатическим маневром", - вице-премьер Кулеба

Напомним, Владимир Зеленский и Владимир Путин встречались однажды - на полях саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Вторая их встреча могла состояться 23 января в Израиле, но этого не произошло: представитель Кремля Дмитрий Песков назвал среди причин отказ Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.