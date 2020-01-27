Главы МИД "нормандской четверки" могут встретиться в феврале в Мюнхене, - посол ФРГ в РФ фон Гайр

Такую возможность допустил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в интервью российскому изданию "Коммерсант", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мюнхенская конференция по безопасности - это важнейшее место встречи для консультаций не только по самым острым, но и по стратегически важным темам политики безопасности. Прекрасно, если в ней примет участие представительная российская делегация, готовая самым активным образом участвовать в обсуждениях. Без сомнения, украинская тема будет во многих беседах играть важную роль. Вполне возможно, что ее удастся обсудить и в формате "нормандской четверки". Но подтвердить эту встречу я сейчас не могу", - сказал он.

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Крупнейшая международная конференция по безопасности пройдет в Мюнхене 14–16 февраля.

"Что касается Украины, мы пытаемся вместе с Францией чем-то помочь, прежде всего, чтобы облегчить уже многолетние страдания местных жителей, а также чтобы защищать принципы правового государства и международного права, соблюдать которые - наш общий долг. Это требует серьезных усилий. Но именно формат "нормандской четверки" позволил в последние недели и месяцы нам добиться значительного и конкретного прогресса, - заявил посол ФРГ в РФ. - Достаточно вспомнить разведение сил, обмен пленными или "формулу Штайнмайера". И эту динамику, этот импульс необходимо сохранить и продолжать восстанавливать доверие". "Важно, чтобы новая встреча глав государств была хорошо и детально подготовлена - как прошлая", - сказал собеседник "Ъ".

Напомним, новый саммит в "нормандском формате", который примет Германия, может состояться в начале апреля 2020 года. Точной даты нет, но обсуждается первая половина этого месяца. Встречам на высшем уровне, как правило, предшествуют консультации на уровне министров иностранных дел. В мюнхенской конференции, как ожидается, примут участие главы МИД всех четырех стран "нормандского формата", а значит, велика вероятность, их переговоров по Украине.

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