Болтон подтвердил, что Трамп задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена, - NYT

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило издание New York Times.

Как пишет газета, в не опубликованной книге Болтон сообщает, что он, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не посылать никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности в Украине бывшего вице-президента США Джо Байдена - наиболее вероятного соперника президента на выборах 2020 года - и его сына Хантера.

Черновик книги Болтон направил для ознакомления в Белый дом.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате процессе об импичменте президента.

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Демократы настаивают, чтобы Болтон дал показания на процессе, Трамп и Белый дом выступают против его участия.

Трамп заявил ранее: "Он (Болтон. - Ред.) занимался вопросами национальной безопасности. Он знает, что я думаю по ряду тем, по поводу иностранных лидеров, правительств".

"Кроме того, здесь нужно отметить, что он ушел в отставку не самым мирным образом", - добавил президент США.

Он пояснил, что было бы неправильно, если бы на открытых слушаниях в сенате Болтон, к примеру, начал бы рассказывать о том, что президент США на самом деле думает о том или ином иностранном лидере.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.