Сегодня в Страсбурге начинается зимняя сессия ПАСЕ при участии Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Заседание продлится 27-31 января.

В мероприятии впервые примет участие новая постоянная делегация Украины при ПАСЕ, которая после парламентских выборов в июле 2019 года пропустила предварительную осеннюю сессию в знак протеста против безусловного возвращения России в Ассамблею.

Согласно повестке дня сессии, в понедельник парламентарии изберут нового президента ПАСЕ. Скорее всего им станет бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Рик Дамс.

Также во время работы сессии к Ассамблее обратятся президенты Грузии и Молдовы.

Следует напомнить, что Грузия сейчас председательствует в Комитете министров СЕ.

На сессии планируется провести дебаты о нарушении странами-членами ПАСЕ уставных обязательств.

Среди других вопросов - функционирование демократических институтов в Польше, доклад о политических заключенных в Азербайджане.

По срочной процедуре парламентарии могут провести дебаты о ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке в контексте ее последствий для Европы, обсудить нарушение прав человека и верховенства права в Турции, а также последствия Brexit.

Делегаты обсудят угрозы безопасности журналистов, вопросы защиты свободы верований, а также проблемы мигрантов.

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Как ожидается, Ассамблея примет доклад о стандартах избирательной системы в Беларуси.

Кроме того, в кулуарах ПАСЕ запланировано проведение ряда событий. На них, в частности, будет рассматриваться ситуация в оккупированном Россией Крыму, выполнение российской стороной решений Европейского суда по правам человека (что РФ не соблюдает), а также удерживание Москвой политических заключенных.

Венгерская делегация также запланировала проведение мероприятия по поводу "длительных ограничений языковых прав в Украине".