Местные выборы в Украине состоятся в конце октября при любых условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук

"Выборы состоятся в конце октября при любых условиях – независимо от того, будут ли внесены изменения в Конституцию", – сообщила народный депутат Украины, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Кравчук напомнила, что избирательный процесс стартует 5 сентября, соответственно, депутатам необходимо принять закон о децентрализации до этой даты (согласно законодательству, в ходе предвыборной кампании нельзя вносить никаких изменений в Конституцию).

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По ее мнению, успеть принять закон до 5 сентября – вполне реально.

"У нас есть возможность, и по времени мы успеваем. Изменения в Конституцию голосуются на двух сессиях. Третья сессия стартует в начале февраля и нам нужно направить (текст законопроекта. – Ред.) в Конституционный суд, получить конституционное заключение и проголосовать в первом чтении – это 226 голосов. А сразу в начале четвертой сессии, которая стартует в начале сентября, нужно принять этот закон конституционным большинством (300 голосов. – Ред.)", – пояснила Кравчук.