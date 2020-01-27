Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в вопросах управления, - советник премьера Голик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook cообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По словам Голика, который сослался на официальное заявление DB, сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.

"Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали", - сообщил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик заявил, что подписание меморандума с Deutsche Bahn означает, что процесс реформирования "Укрзализныци" и приведения ее к европейским стандартам запущен.

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